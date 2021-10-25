ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Россия "может и должна" нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объемов по действующим трубопроводам, заявил представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн в ходе брифинга. Мэр Кишинева пригрозил властям, если тариф на газ вырастет вдвое

По его мнению, это поможет не допустить в регионе энергокризиса, который может возникнуть в случае сильных зимних холодов.

Хохштейн обратился к властям Германии с призывом дать понять Москве, что РФ может наращивать добычу газа, но ввести в строй трубопровод "Северный поток — 2" раньше марта 2022 года не получится. Поэтому России следует расширять поставки за счет существующих маршрутов, в том чиле трубопроводной системы Украины, подчеркнул представитель госдепа.

"Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия", — заявил Хохштейн. Министры энергетики ЕС могут обсудить поставки газа из России во вторник

"Если у России есть газ для "Северного потока", значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать", — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что США решили сменить тактику в отношении проекта "Северный поток — 2": теперь Штаты стараются перейти к сглаживанию возможных негативных последствий вместо попыток противодействовать строительству газопровода. При этом США по-прежнему негативно относятся к "Северному потоку — 2", уточнил Хохштейн.

По словам дипломата, запасы СПГ у американских компаний достаточны, но власти США не вправе диктовать бизнесу направления экспорта, чтобы помочь Европе урегулировать энергетический кризис.

На вопрос, способны ли США помочь Европе в урегулировании энергетического кризиса поставками американского СПГ, дипломат ответил, что запасы такого топлива у американских компаний достаточны, но