МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Делегации партии социалистов Молдавии не удалось на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком побудить Москву пойти на уступки по поставкам российского газа в Молдову, убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители не было предоставлено, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече в понедельник.

"Козак по просьбе Партии социалистов Республики Молдовы принял представительную делегацию молдавских социалистов. Целью молдавских социалистов была просьба пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову. Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова", — сообщил собеседник агентства.

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Россия так сформулировала условия нового долгосрочного контракта: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой.

Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.

Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.