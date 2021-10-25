МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника выросла на 1,3%, до 1070 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1137,2 доллара за тысячу кубометров (972 евро), в целом в течение дня держалась на уровне примерно 1100 долларов (940 евро), а к концу торгов снизилась до 1070 долларов (915 евро), что с учётом курсовой разницы выше расчётной цены пятницы на 1,3%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчётной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1047,6 доллара (903 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.