КИШИНЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, сообщила в понедельник пресс-служба молдавского кабмина.
"Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В правительстве отметили, что Молдавия впервые закупила газ у альтернативного источника. Компания Energocom получила семь заявок в рамках тендера. Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. Как заявили в кабмине, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для потребителей.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://1prime.ru/gas/20211025/835036267.html
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