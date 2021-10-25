КИШИНЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, сообщила в понедельник пресс-служба молдавского кабмина.

"Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

План социалистов из Молдавии по газовому вопросу сорван

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.