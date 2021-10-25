ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт — ПРАЙМ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт не обсуждал "газовые вопросы".

Лавров 25-26 октября находится с визитом в норвежском Тромсё.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах возможная кооперация крупнейших экспортеров газа в Европу — Норвегии и России, Лавров заявил, что этот вопрос не затрагивался.

"Я не думаю, что мы должны как главы МИД обсуждать газовые вопросы. Никакого газа", — сказал Лавров журналистам.

Глава МИД Норвегии в свою очередь добавила, что вопрос кооперации в контексте газа не обсуждался.