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Лавров заявил, что не обсуждал с главой МИД Норвегии "газовые вопросы"
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт не обсуждал "газовые вопросы". Лавров 25-26 октября находится с визитом в... ПРАЙМ, 25.10.2021
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт — ПРАЙМ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт не обсуждал "газовые вопросы".
Лавров 25-26 октября находится с визитом в норвежском Тромсё.
Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах возможная кооперация крупнейших экспортеров газа в Европу — Норвегии и России, Лавров заявил, что этот вопрос не затрагивался.
"Я не думаю, что мы должны как главы МИД обсуждать газовые вопросы. Никакого газа", — сказал Лавров журналистам.
Глава МИД Норвегии в свою очередь добавила, что вопрос кооперации в контексте газа не обсуждался.