БРЮССЕЛЬ, 25 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия изучает обвинения в адрес компаний-поставщиков газа на рынок Евросоюза в возможных действиях, нарушающих правила конкуренции ЕС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

"Еврокомиссия в настоящее время изучает все обвинения в возможном антиконкурентном поведении компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу. Это делается для того, чтобы проверить, можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовых рынках газа в Европе с коммерческим поведением участников рынка", — ответил он на вопрос, расследует или следит ли сейчас ЕК за поведением "Газпрома" на рынке.

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Как ранее сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.

ЕК получила это письмо, она "ответит на него в своё время", сказал представитель пресс-службы. При этом Еврокомиссия на данном этапе не имеет никаких фактов, которые бы говорили о спекуляциях на рынке газа, заявила 22 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также 22 октября заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергокризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".

Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако в число основных причин роста стоимости газа в Европе ЕК эту ситуацию с "Газпромом" не включает.

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.