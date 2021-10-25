МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин "делает погоду" в ценообразовании на энергоносители в Европе, когда говорит о газе, заявил экономический и торговый атташе Валлонского региона и Брюссельского столичного региона посольства Бельгии в РФ Жерар Сегерс.

"Вы, должно быть, видели в прессе, что Бельгия и другие европейские страны переживают кризис из-за цен на газ, которые сильно выросли в последнее время. Господин Путин… делает погоду в ценообразовании, когда говорит о газе. Это отражается и на цифрах. Если взять газ и нефть, это большая часть экспорта из России", — сказал Сегерс на встрече со студентами в МГИМО, посвященной экономической дипломатии со странами-франкофонами.

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Экономический атташе также отметил, что товарооборот между Россией и Бельгией составляет около 10 миллиардов евро, из которых 4 миллиарда приходятся на экспорт из Бельгии, а 6 миллиардов — на импорт из России. В то же время он подчеркнул, что товарооборот с РФ для Бельгии составляет небольшой процент от общего показателя внешней торговли и российский рынок с этой точки зрения для бельгийцев выглядит маленьким, поэтому санкции не сильно сказались на товарообороте.

Путин ранее заявил, что Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят. Он также подчеркнул, что Россия увеличила, а не сокращала поставки, тогда как другие поставщики сократили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на поставщиков США.