ВАРШАВА, 25 окт — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG поставит в Молдавию миллион кубометров природного газа во вторник, говорится в сообщении компании.

Ранее в понедельник пресс-служба молдавского кабмина сообщила, что Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у PGNiG.

"PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдавию", — говорится в сообщении польской компании. "Это будет первая поставка газа в эту страну из нероссийского источника", — отмечает PGNiG.

Молдавия закупила газ у Польши

PGNiG уточнил, что поставка газа — это результат тендера на разовую поставку газового топлива, объявленного государственной компанией Energocom. "Тендер был организован в срочном порядке в связи с сокращением поставок газа в Молдову со стороны "Газпрома", — говорится в сообщении.

"Группа PGNiG глубоко привержена принципу энергетической солидарности, который мы воспринимаем как необходимое условие для надлежащего функционирования газового рынка в Европейском союзе и соседних странах. Руководствуясь этим принципом, мы решили принять участие в тендере, целью которого была срочная поставка газа в Молдавию, которая испытывала проблемы с поставками из России ", — сказал председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Газ будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе.

В результате сокращения поставок газа правительство Молдавии объявило 22 октября чрезвычайное положение. По мнению властей страны, объем газа, поставляемого в страну, был не только недостаточным для удовлетворения спроса, но и сопряжен с серьезным риском возникновения серьезных проблем, сбоев в работе транспортной системы из-за недостаточного давления в газопроводах.