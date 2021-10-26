МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник обсудят ситуацию с ценами на газ и, вероятно, затронут вопрос поставок этого топлива из России. Евросоюз отчитался о росте импорта газа из России

Встреча была назначена на прошлой неделе, она пройдет всего через несколько дней после обсуждения этого же вопроса на саммите стран Евросоюза.

Как свидетельствуют материалы Совета стран ЕС и сообщения источников, повестка дня официальной сессии включает всего один пункт: рост цен на энергию и возможные меры реагирования на национальном уровне и уровне ЕС в краткосрочной и более отдаленной перспективах. При этом решений по итогам встречи не ожидается.

После этой сессии состоится неформальный обед, на котором министры обсудят безопасность газоснабжения. В этом контексте они могут затронуть вопрос поставок "голубого топлива" из России, которая является основным его источником для ЕС. Дискуссии с представителями России в ходе совета министров не предвидится.

Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики.

Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако в число основных причин роста стоимости газа в Европе Еврокомиссия эту ситуацию с "Газпромом" не включает.