МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опровергла сообщение о том, что республика подписала соглашение с украинской компанией "Нафтогаз" о поставках до 700 миллионов кубометров газа. Молдавия хочет проверить размер долга за российский газ

Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости.

"Это фальшивая новость, то есть это неправда. Появившаяся новость фальшива, и к ней нужно соответственно относиться", — заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.

Она отметила, что на сегодняшний день у Молдавии с Украиной было лишь соглашение, по которому Киев предоставил 15 миллионов кубометров газа, чтобы поддержать давление в молдавской газопроводной системе.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.