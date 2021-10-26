МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Экс-нардеп Украины от блока партий «Наша Украина — Народная Самооборона» Юрий Кармазин заявил в эфире телеканала "НАШ", что западные партнеры обманули Киев — их экономические интересы по газу перевесили все данные ими обещания, сообщает Lenta.ru. Украина может обеспечить до 146 миллиардов кубов газа в Европу

"Первое — все, что мы говорим о газе — это совершенно неправильно, потому что нет такой паники в Европе, пол-Европы еще не пользуется отоплением и им еще далеко до этого. Второе — там совсем по-другому относятся к энергосбережению. Третье — там, страны, которые влияют и заставляли нас принять все три энергопакета, которые нам сегодня абсолютно к спине — это Германия и Франция. И сегодня Германия становится хабом, и это очевидно, что нас просто надули. Экономические интересы Америки из-за продаж сжиженного газа перевесили все остальное", — отметил Кармазин.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин посоветовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать запуска "Северного потока-2". По его словам, Россия — единственный поставщик, способный в значительной степени помочь Европе в сегодняшней ситуации. При этом он заявил, что с его оценками согласно и Международное энергетическое агентство.