МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия построила газопровод "Северный поток-2", чтобы перенаправить экспортные потоки углеводородов с транзитных маршрутов, проходящих по территориям недружественных стран, заявил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Он отметил, что российские газопроводы пролегают чрез страны, которые, став независимыми после развала СССР и Организации Варшавского договора, начали проводить недружественную политику в отношении России. Среди стран-транзитеров Ли назвал Украину, Молдавию, а также Болгарию, Чехию и Румынию.
"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", — заявил Ли, опровергнув часто высказывающееся на Западе мнение, что "Северный поток-2" якобы строился в качестве "газовой ловушки" для Европы.
https://1prime.ru/gas/20211026/835038456.html
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