МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия построила газопровод "Северный поток-2", чтобы перенаправить экспортные потоки углеводородов с транзитных маршрутов, проходящих по территориям недружественных стран, заявил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Лидер "зеленых" ФРГ заявила, что "Северный поток-2" является ошибкой

Он отметил, что российские газопроводы пролегают чрез страны, которые, став независимыми после развала СССР и Организации Варшавского договора, начали проводить недружественную политику в отношении России. Среди стран-транзитеров Ли назвал Украину, Молдавию, а также Болгарию, Чехию и Румынию.

"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", — заявил Ли, опровергнув часто высказывающееся на Западе мнение, что "Северный поток-2" якобы строился в качестве "газовой ловушки" для Европы.