МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Газпром ПХГ" планирует начать строить в 2024 году подземных хранилища газа (ПХГ) в Татарстане и Курганской области, об этом рассказал генеральный директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в интервью корпоративному журналу "Газпрома". В Еврокомиссии ответили, следят ли там за поведением "Газпрома" на рынке

"В ближайшее время планируем начать проектно-изыскательские работы по Арбузовскому ПХГ в Республике Татарстан… Строительство по плану должно начаться в 2024 году, ввод первой очереди намечен на 2027 год… Приступить к строительным работам по объектам Шатровского ПХГ в Курганской области планируется в 2024 году", — отметил он.

Сафонов добавил, что среди перспективных объектов в соляных отложениях — Новомосковское ПХГ в Тульской области. Соляные хранилища, по его словам, проще в эксплуатации, но из-за вымывания соли дольше строятся. Сроки строительства он не назвал.

Также Сафонов отметил проект по наращиванию мощностей Удмуртского резервирующего комплекса, где на базе расширения Карашурской "подземки" за семь лет построят Чежебашевское, Новотроицкое и Горюновское ПХГ. Сейчас — на начало сезона отбора — суточная производительность на объекте составляет 11,2 миллиона кубометров, а после завершения проекта достигнет 38 миллионов, подчеркнул Сафонов.

"Своевременная реализация этих проектов позволит вывести российские хранилища на намеченные на ближайшее десятилетие показатели суточного отбора газа — суммарно одного миллиарда кубометров", — заключил он.