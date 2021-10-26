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https://1prime.ru/gas/20211026/835040956.html
Wintershall допускает рост цен на газ в Европе зимой
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Немецкая нефтегазовая компания Wintershall ожидает, что в случае холодной зимы цены на газ в Европе вырастут, но не опасается дефицита предложения на рынке, сообщил глава компании... ПРАЙМ, 26.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall ожидает, что в случае холодной зимы цены на газ в Европе вырастут, но не опасается дефицита предложения на рынке, сообщил глава компании Марио Мерен в ходе телефонной конференции.
По его мнению, проблем с физической нехваткой топлива в Северо-Западной Европе не возникнет. Топ-менеджер напомнил о возможности закрыть потребности с помощью закупок СПГ.