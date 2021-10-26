МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall ожидает, что в случае холодной зимы цены на газ в Европе вырастут, но не опасается дефицита предложения на рынке, сообщил глава компании Марио Мерен в ходе телефонной конференции.

По его мнению, проблем с физической нехваткой топлива в Северо-Западной Европе не возникнет. Топ-менеджер напомнил о возможности закрыть потребности с помощью закупок СПГ.