КИШИНЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавии придется согласиться с любой предлагаемой ценой на газ "Газпрома", потому что отказ от контракта с российской компанией приведет к катастрофе, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик. СМИ подтвердили заключение Молдавией газового договора с "Нафтогазом"

Он напомнил, что у Молдавии нет собственных запасов топлива, что ставит страну в уязвимое положение.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас "Газпром" предлагает Кишиневу контракт с ценой поставок в 600 долларов, сообщил Пойсик. "Нам никто не предложит цену ниже, поскольку в Румынии, Украине, Польше — все тот же российский газ", — подчеркнул он.

"Газпром" поставил условия, согласно которым поставки газа прекратятся, если не будет заключен новый контракт, напомнил эксперт.

"Для Молдавии это будет катастрофой, потому что собственных запасов топлива у нас нет, поэтому подпишем новый договор", — считает он.

Пойсик подчеркивает, что предлагаемая "Газпромом" цена будет для Молдавии слишком высокой, тариф на "голубое топливо" в стране вырастет в два раза. Это неизбежно скажется на производстве электроэнергии, а также стоимости отопления.

"Население окажется перед ценовым шоком", — заявил эксперт.

Идеальным вариантом, по его мнению, была бы цена на уровне 300 долларов за тысячу кубометров вместо 148 долларов, как было раньше, считает Пойсик.