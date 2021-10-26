БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия ЕК, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По ее мнению, Евросоюзу необходимо сломать эту тенденцию. "Мы по-прежнему слишком зависим от газа. Нам необходимо развернуть этот тренд", — заявила Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.
ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого газа, при этом основным поставщиком является Россия.
https://1prime.ru/gas/20211026/835041243.html
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