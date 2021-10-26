БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. ЕС по-прежнему слишком сильно зависит от потребления газа, этот тренд только растет в последние годы, несмотря на усилия ЕК, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Wintershall допускает рост цен на газ в Европе зимой

По ее мнению, Евросоюзу необходимо сломать эту тенденцию. "Мы по-прежнему слишком зависим от газа. Нам необходимо развернуть этот тренд", — заявила Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.

ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого газа, при этом основным поставщиком является Россия.