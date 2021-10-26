КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Кабмин Украины обязал компанию "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения. Соответствующее постановление обнародовано на сайте украинского правительства. СМИ подтвердили заключение Молдавией газового договора с "Нафтогазом"

В настоящее время "Нафтогаз Украины" выполняет функции "поставщика последней надежды". В октябре компания установила тариф для своих клиентов на уровне 16,56 гривны за кубический метр с НДС, это на 38% выше, чем в сентябре.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабмину в трёхдневный срок принять меры по бесперебойному снабжению газом населения, бюджетных и религиозных организаций.

Постановление устанавливает предельную цену на газ для потребителей от "поставщика последней надежды" на период с 1 октября по 30 ноября текущего года на уровне 7,96 гривны за кубометр с учётом НДС. Отмечается, что для бюджетных учреждений и больниц предельная стоимость составит 16,8 гривны за кубометр с учётом НДС.