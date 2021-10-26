БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии, готов оказывать стране поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Эксперт объяснил, почему Кишинев согласится на любую цену "Газпрома"

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и внимательно следим за ситуацией. Мы приняли к сведению заявления "Газпрома" в этом вопросе, и мы поддерживаем Молдавию, предоставляя техническую и финансовую поддержку, чтобы преодолеть текущий кризис и найти альтернативы, чтобы диверсифицировать поставки газа в эту страну", — сказал он.

Стано добавил, что на этой неделе состоится встреча ЕС-Молдавия на высоком уровне, на которой также будет обсуждаться этот вопрос. "Я могу анонсировать, что будет встреча на высоком уровне в рамках Совета ассоциации между ЕС и Молдавией в четверг в Брюсселе, там тоже будет обсуждаться этот вопрос", — пояснил он.