МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Причиной нынешнего кризиса на рынке газа в Европе является поведение "Газпрома", Еврокомиссия должна немедленно возбудить антимонопольное дело", сказал заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский, выступая на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.

Он подчеркнул, что "то, что действительно повлекло нынешний кризис на рынке газа, — это поведение "Газпрома", ограничивающее поставки газа в Евросоюз. Еврокомиссия должна немедленно запустить антимонопольную проверку, чтобы наказать "Газпром" за нарушение правил конкуренции и нарушение функционирования газового рынка". Власти Украины обязали "Нафтогаз" снизить цены для населения

Еврокомиссия в настоящее время изучает все обвинения в возможном антиконкурентном поведении компаний, поставляющих природный газ в Европу, сказал накануне РИА Новости представитель пресс-службы ЕК в ответ на вопрос, расследует или следит ли ЕК за поведением "Газпрома" на рынке.

Нарушение правил конкуренции ЕС может быть зафиксировано лишь при доказательстве наличия соглашений или согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, а также в случае злоупотреблений со стороны компании, занимающей доминирующее положение на рынке, пояснил представитель ЕК.

Как сообщало в начале октября Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока-2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.

ЕК получила это письмо, она ответит на него в свое время, сообщала пресс-служба. При этом Еврокомиссия на данном этапе не имеет никаких фактов, которые бы говорили о спекуляциях на рынке газа, заявила 22 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также 22 октября заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергокризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".