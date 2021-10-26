БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с президентом Молдавии Майей Санду по телефону ситуацию с поставками газа в стране, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Касаясь вашего вопроса (про газовые поставки в Молдавию — ред.), я могу сообщить, что у президента Еврокомиссии (Фон дер Ляйен – ред.) запланирован телефонный разговор с президентом Молдавии Майей Санду сегодня днем", — сообщил он.

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"Я могу анонсировать, что будет встреча на высоком уровне в рамках Совета ассоциации между ЕС и Молдавией в четверг в Брюсселе, там тоже будет обсуждаться этот вопрос", — пояснил Стано.

Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.