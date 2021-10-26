КИШИНЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Тариф на газ для бытовых потребителей в Молдавии может увеличиться в пять раз, если республика продолжит закупать газ через посредников по цене в 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил экс-премьер страны Ион Кику. Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии

Накануне Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG. Премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену, которая прописана в контракте с Польшей, но подтвердила, что речь идет о рыночной стоимости "примерно в тысячу долларов".

"Внутренний тариф на газ составит 21,5 — 22,5 лея (1,23 – 1,29 доллара) за кубический метр газа, если мы продолжим покупать газ по цене "примерно в тысячу долларов" через посредников… Это показывает математика", — написал Кику в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день жители Молдавии платят за кубометр газа 4,29 лея (25 центов), то есть тариф вырастет примерно в пять раз.

Он отметил, что уже никто не обижается на "секретную цену", потому что всем очевидно, что газ был куплен дороже, чем предлагает Россия. Однако Кику обратил внимание, что на приобретение газа решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из госбюджета Молдавии было выделено 1,7 миллиарда леев (более 97 миллионов долларов). Однако в 2020 году во время режима ЧП правительство пыталось таким же образом потратить деньги из бюджета на закупку медицинского оборудования и экипировки для борьбы с пандемией. Проевропейские партии опротестовали это решение в Конституционном суде и одержали победу. По мнению Кику, это означает, что нынешнее решение "незаконно выделить из бюджета 1,7 миллиарда леев — это преступление".