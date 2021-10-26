МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавия заключила контракт о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, сообщила во вторник пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики.

"Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства публичной собственности.

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Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.