БЕРЛИН, 26 окт — ПРАЙМ. Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока 2" не поставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что минэкономики завершило свой анализ по вопросу безопасности поставок и во вторник передало выводы в регулирующее ведомство — федеральное сетевое агентство.
"Федеральное министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС", — подчеркивается в сообщении министерства.
https://1prime.ru/gas/20211026/835045984.html
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