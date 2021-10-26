БЕРЛИН, 26 окт — ПРАЙМ. Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока 2" не поставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства.

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"Федеральное министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС", — подчеркивается в сообщении министерства.