КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Украина предлагает РФ продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.

"Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин "использовать газ как оружие". По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия", — сказал Макогон.

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Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное на срок до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.