МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавия может получать газ от альтернативных источников — с Украины или трансбалтийского направления, — однако его ценообразование будет проигрывать предложению прямых поставок от "Газпрома", заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Молдавия закупит еще миллион кубометров газа у Нидерландов

Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе. 25 октября Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, а 26 октября подписала аналогичный контракт с тем же объемом с нидерландской Vitol. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию являлась РФ.

"Молдавия может отказаться от российских поставок и получать газ с Украины (европейский реверсный или добытый газ — ред.) или с трансбалканского направления. Но, в любом случае, формула цены на такой газ будет складываться из цены на газ в одном из европейских хабов и цены прокачки до Молдавии. Такое ценообразование явно проигрывает предложению прямых поставок от "Газпрома", однако позволяет властям Молдавии продолжать дискутировать по поводу долгов за поставленный газ и не платить их в текущем периоде", — отметил Колобанов.

Молдавия закупила газ у Польши

Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.

25 октября делегация из Молдавии, как рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече, встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.