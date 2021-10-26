МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавия может получать газ от альтернативных источников — с Украины или трансбалтийского направления, — однако его ценообразование будет проигрывать предложению прямых поставок от "Газпрома", заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Президент Молдавии Майя Санду.

Молдавия закупит еще миллион кубометров газа у Нидерландов

Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц, до конца октября, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1 тысячу кубометров.

Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе. 25 октября Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, а 26 октября подписала аналогичный контракт с тем же объемом с нидерландской Vitol. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию являлась РФ.

"Молдавия может отказаться от российских поставок и получать газ с Украины (европейский реверсный или добытый газ — ред.) или с трансбалканского направления. Но, в любом случае, формула цены на такой газ будет складываться из цены на газ в одном из европейских хабов и цены прокачки до Молдавии. Такое ценообразование явно проигрывает предложению прямых поставок от "Газпрома", однако позволяет властям Молдавии продолжать дискутировать по поводу долгов за поставленный газ и не платить их в текущем периоде", — отметил Колобанов.

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Молдавия закупила газ у Польши

Аналитик уточнил, что потребление газа в стране, включая непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, в 2020 году составило 3,1 миллиарда кубометров, из этого объема самой Молдавией потребляется около 1 миллиарда кубометров. "Эта величина не критична для общеевропейской системы газоснабжения и, в принципе, может быть замещена другими поставщиками: конфигурация сети это позволяет", — добавил эксперт.

Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.

25 октября делегация из Молдавии, как рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече, встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.