МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" предлагает прекращать подачу газа при самовольном подключении, запрещать переводить многоквартирные дома с центрального отопления на индивидуальное и другие меры, заявил глава компании Сергей Густов на заседании в Совете Федерации по вопросам газификации субъектов РФ.

"(Предложить — ред.) в дополнение перечня оснований для приостановки подачи газа выявление случаев самовольной установки подключения, у нас нет сейчас такого права прекратить поставку газа в случае выявления самовольной установки,… введение запрета на перевод помещений в многоквартирных домах с центрального отопления на индивидуальное отопление", — сказал он.

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Также он предложил упростить процедуру уведомления о предстоящем выполнении работ по техобслуживанию и ввести административную ответственность за несоблюдение требований по безопасному использованию внутридомового оборудования.

Кроме того, Густов предложил придать статус нормативного правового акта "корпоративному документу по стандартизации применяемого при оценке технического состояния газоиспользующего оборудования". Документ — его разработал "Газпром" — в прошлом году был направлен в правительство и получил положительный отзыв Минстроя, добавил Густов.

Участники заседания обсудили вопросы газификации Алтайского края и Курганской области, законодательные инициативы правительства Московской области, направленные на обеспечение безопасности населения при использовании газового оборудования, а также заслушали доклад замминистра энергетики Павла Сорокина "О перспективах развития водородной энергетики в субъектах РФ".