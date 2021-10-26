КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока 2" с Украиной, что "очень печально".

В Германии не увидели угроз из-за сертификации "Северного потока 2"

"Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Украина является одним из основных транзитеров газа в Евросоюз. "Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток 2", при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Мы научились этому на собственном горьком опыте. … Сейчас "Газпром" это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки", — написал Витренко.

Киев хочет продлить контракт с Россией на транзит газа

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что РФ увеличила, а не сокращала поставки газа в Европу, тогда как другие поставщики снизили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на США. В октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.