МОСКВА, 27 окт ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прибудет в среду в Россию, чтобы провести с главой "Газпрома" Алексеем Миллером очередной раунд переговоров по поставкам газа в республику. Молдавия проиграет в цене с поставками газа не из России

Молдавия обсуждает с "Газпромом" возможность заключения нового долгосрочного соглашения о поставках газа, однако препятствием являются разногласия сторон по поводу справедливой цены и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки.

Как сообщал Спыну, Молдавия хочет получить "корректную" цену на газ, на тех же условиях, что получили другие страны при подписании долгосрочных контрактов с "Газпромом".

СУТЬ РАЗНОГЛАСИЙ

До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно соглашение продлевалось и корректировалось, в 2019 году Молдавия и Россия договорились о льготных условиях и использовании смешанной расчетной формулы, которая позволяла снизить стоимость газа в холодный период времени. В результате, страна платила в среднем около 200 долларов за 1 тысячу кубометров газа.

Ежегодно Молдавия потребляет около 3 миллиардов кубометров газа, около трети этого объема получает Молдавская ГРЭС на левом берегу Днестра (непризнанная ПМР), чтобы вырабатывать электроэнергию.

Новое правительство Молдавии, которое было назначено в начале августа, присоединилось к переговорам лишь в середине сентября, стороны не успели согласовать долгосрочный контракт, но продлили соглашение на месяц — до 1 ноября, однако Кишинев стал получать газ по рыночной цене в 790 долларов.

Вскоре после продления соглашения на месяц "Молдовагаз" заявила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. А 22 октября парламент страны ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Усложняет проблему исторический долг Молдавии. "Газпром" еще в феврале этого года обратился в суд для взыскания 430 миллионов долларов, с учетом пени сумма выросла до 700 миллионов. Однако республика в это время боролась с политическим кризисом: с декабря 2020 года в стране не было полноценного правительства, поскольку прежний премьер Ион Кику ушел в отставку, в апреле президент Майя Санду распустила парламент, досрочные выборы прошли лишь в июле. Заниматься решением вопроса долга перед "Газпромом" в этот период было просто некому.

"Газпром" заявляет, что готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. В свою очередь, Спыну объявил, что республика хочет провести независимый аудит для анализа долговых обязательств перед "Газпромом".

Как сообщал журналистам источник, близкий переговорам, проходившим ранее у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, Россия предлагала Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за выплату накопленного долга, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств.

Ситуация осложняется еще и тем, что у Молдавии никогда не было альтернативных источников поставки газа. В начале октября заработал газопровод из Румынии, однако его пропускная способность не превышает 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Власти республики пытаются найти альтернативные источники поставки на случай, если переговоры с "Газпромом" провалятся, но им также нужно учитывать необходимость поставки газа в Приднестровье, чтобы не остаться без электроэнергии.