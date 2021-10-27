МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Переговоры по новому газовому контракту между Россией и Молдавией провалились. Стороны диаметрально противоположно смотрят на ценообразование: в Москве готовы предоставить скидку, но требуют расплатиться с долгами. В Кишиневе сомневаются в недоимках. Подробнее о сложившейся ситуации рассказала колумнист РИА Новости Галия Ибрагимова.

СПОРЫ БЕЗ ВЕЧНОГО ОГНЯ

"Предложение "Газпрома" невыгодно. Цена включает финансовые и нефинансовые условия. В ограниченные сроки от нас требуют погасить исторический долг. Молдавия не согласна платить больше, чем другие государства в регионе", — объяснил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

Ибрагимова напомнила, что российский газ будет поступать в хранилища республики до конца октября. Причем основные объемы получит ГРЭС в Приднестровье — она обеспечивает электричеством в том числе жителей Румынии и южных регионов Украины. Остановка станции чревата региональным блэкаутом. Польша настаивает на возбуждении дела в отношении "Газпрома"

"Мы хотим нового раунда переговоров с "Газпромом". Но ищем альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну и диверсифицировать источники", — добавил Спыну.

Колумнист РИА Новости отметила, что конкуренцию российскому гиганту готовы составить Украина, Польша, Румыния и Словакия. Кишинев даже объявил тендер на поставки по цене меньше тысячи долларов за тысячу кубометров. Первым откликнулся Киев. Однако украинцы получают российский газ по реверсу, так что предупредили: цена будет не ниже газпромовской. Такие же условия выдвинул и Бухарест.

ОТЛОЖЕННЫЙ ДОГОВОР

На данный момент республика получает российский газ по контракту, заключенному в 2008-м. Стоимость голубого топлива частично формируют на основе биржевых цен, частично — на базе нефтяных котировок, как рассказывал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. В среднем Молдавия в прошлом году платила по 148 долларов за тысячу кубометров.

Контракт истекал в сентябре, и "Газпром" заранее призвал Кишинев "вплотную работать над его обновлением". Спецпредставитель президента России Дмитрий Козак летал на переговоры. Условия должны были откорректировать в октябре.

Как указывает Ибрагимова, Москва готова продлить нынешний договор. Более того, из-за резкого скачка цен "Газпром" предложил Кишиневу 25-процентную скидку от рыночной стоимости. Единственное условие — погасить накопившуюся историческую задолженность Молдавии в размере 709 миллионов долларов. Выплачивать разрешили частями. Эксперты предупредили о риске полной остановки производства в Европе

Но Кишинев не устраивает привязка к биржевым ценам из-за сильного влияния колебаний на мировом рынке. В сентябре тысяча кубометров по этой формуле обошлась в 550 долларов. В октябре — в 800. Если стороны не договорятся, то в ноябре за тот же объем придется платить 1,1 тысячи долларов.

Молдавские власти заинтересованы в долгосрочном контракте. Это позволит не закупать дополнительные объемы на спотовом рынке и не зависеть от скачков цен. На днях Чебан встречался в Москве с Козаком, но проблему так и не решили.

"Дефицит газа в Молдавии превысил 16 миллионов кубических метров. Если в ближайшие недели не прийти к компромиссу, то под ударом окажется вся газовая система страны. Пострадает и Приднестровье. Кроме того, Кишинев оспаривает размеры задолженности, так что на переговорах "Молдовагаз" планирует поднять вопрос аудита", — напоминает колумнист РИА Новости.

ПРАГМАТИКА ИЛИ ХОЛОДНАЯ ЗИМА

В республике ищут политическую подоплеку. В Кишиневе считают, что сейчас, когда цены стремительно растут, Москва не только завышает стоимость газа, но хочет еще и получить недоимки. Таким образом, российская сторона якобы преграждает путь Молдавии в ЕС.

"Москва шантажирует Кишинев. Похожий сценарий в 2014-м применяли на Украине. Тогда "Газпром" также повысил цену и потребовал расплатиться с долгами. Все потому, что Киев решил выйти из московской орбиты", — заявил бывший советник президента Санду Сергей Тофилат.

Россия призывает не искать политику там, где ее нет. "Газпром" — акционерное общество, — заявил представитель компании Сергей Куприянов. — Мы не можем работать в убыток, допустить потерь налоговых выплат в российский бюджет. Есть границы терпения. Молдова сама провоцирует кризис".

Еще одна претензия — переговоры непрозрачны. Эксперты отмечают: ни "Молдовагаз", ни "Газпром" не раскрывают стоимость, вокруг которой идет торг.

"Парадокс в том, что нынешнее проевропейское руководство Молдавии во главе с Санду выступает за прагматичные отношения с Россией. Но едва "Газпром" заговорил о рыночном ценообразовании и прагматике, как Кишинев насупился — мол, у соседей льготы, а у нас рынок. Но Украина и Румыния давно закупают российский газ по мировым ценам. Просто там страны заранее обезопасили себя от нехватки топлива. Кишинев этого не сделал и теперь ищет виноватого", — говорит директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. Вице-премьер Молдавии и глава "Газпрома" проведут новый раунд переговоров

Он выразил свою уверенность в том, что молдавские власти заранее знали, что Россия по новому контракту повысит цену. Неожиданным стало требование выплатить долг. Справиться с двойной нагрузкой сложно.

"Молдавские политики убеждены, что "Газпром" занизил стоимость нашей инфраструктуры, по которой российский газ идет в Европу. Если пересчитать все издержки, то Кишинев ничего не должен Москве — такова логика тех, кто призывает бойкотировать переговоры", — объясняет Манастырлы.

По мнению политолога, смысла в переговорах с Украиной или Румынией о реверсе мало — ведь они не дешевле прямых российских поставок. Но он рассчитывает, что стороны выработают взаимовыгодные условия. Иначе холодная зима будет слишком тяжелой для молдаван. И тогда можно не сомневаться — рейтинги новой проевропейской власти обвалятся.