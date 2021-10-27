БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. Немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода "Северный поток 2", в частности, независимость эксплуатации сети, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ.

Министерство экономики ФРГ накануне сообщило, что завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока 2" и представило его в Федеральное сетевое агентство. Министерство пришло к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС.

"Федеральное сетевое агентство продолжит процесс сертификации и проверит другие правовые условия. В частности, независимость работы сети не является предметом анализа безопасности снабжения, проведенного министерством экономики. Этот вопрос будет рассмотрен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации", — заявили в ведомстве, напомнив, что по закону у немецкого регулятора "срок в 4 месяца на всю процедуру".

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.