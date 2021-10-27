БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. "Северный поток-2" создает больше возможностей для поставок газа в Европу в периоды высокого спроса, заявили РИА Новости в Министерстве экономики и энергетики Германии. В Германии изучат независимость сети "Северного потока-2"

Ведомство во вторник предоставило немецкомц регулятору официальное заключение, что сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС.

В Минэнерго ФРГ считают, что российский трубопровод предоставит дополнительную пропускную способность для транспортировки природного газа в ЕС, в частности в периоды повышенного спроса, и позволит обеспечить безопасности поставок топлива в Европу.

"Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу", — заявили в ведомстве.

"Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.