МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды снижается на 2,5%, составляет 1035 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла 1062,7 доллара за тысячу кубометров, а к 9.43 мск чуть снизилась — до 1035 долларов, что ниже расчетной цены вторника на 2,5%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне чуть выше 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1061,4 доллара.