МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Киев расстроен выводами Минэкономики Германии о том, что "Северный поток-2" не несет угрозы безопасности поставок газа в ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что министерство экономики и энергетики Германии во вторник предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. Зеленский назвал "Северный поток 2" сильным энергетическим оружием

В "Нафтогазе", в свою очередь, уже заявили, что немецкое министерство предоставило этот вывод без обсуждений с Украиной.

"Мы расстроены, уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу. Мы донесем свою позицию немецким партнерам и будем просить и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались в спешке, без тщательного анализа и изучения", — сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция которого велась он-лайн.

"Киев продолжит усилия по противодействию запуску газопровода", — добавил он.

Помимо этого, Кулеба отметил, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, но все равно, ключевое — это привлечение Европейской комиссии к этому процессу.

"Конечная цель — это применение третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2", — резюмировал он.