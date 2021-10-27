КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллиона кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать возможность поставки газа к границе республики, сообщила компания Energocom. Украина и Румыния одолжили газ Молдавии

"Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 миллиона кубометров", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.

Ранее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй — нидерландская Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке 1 миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается.

Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.