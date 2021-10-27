Аналитик Цыганкова усомнилась в увеличении поставок газа РФ в Европу до запуска "Северного потока-2"
БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Россия, видимо, не будет наращивать поставки газа в Европу сверх своих контрактных обязательств до запуска "Северного потока 2", сказала РИА Новости старший аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова.
"Результаты последнего аукциона по продаже мощностей дали понять, что Россия не намерена расширять поставки в Европу сверх своих обязательств до сертификации "Северного потока 2", — отметила она.
При этом трудно оценить, может ли сертификация оператора газопровода быть завершена в скором времени, так, чтобы газ по трубе пошел потребителям уже в этом году. "Решение о его запуске во многом политическое", — констатирует Цыганкова.
Сейчас большая часть российского газа в Европу идет по долгосрочным контрактам, и лишь небольшая доля продается в рамках электронной платформы продаж "Газпрома" (ЭТП), сказала она. Однако у многих европейских покупателей контракты привязаны к спотовым ценам на "голубое топливо", и в условиях жесткой рыночной конъюнктуры они сильно пострадали, отметила эксперт.
Ранее долгосрочные контракты "Газпрома" были привязаны к ценам на нефть, но в период с 2012 по 2014 годы, когда стоимость "черного золота" была высокой, Евросоюз оказывал заметное давление на "Газпром", чтобы он пересмотрел свои контракты с европейскими покупателями, перейдя на спотовую индексацию.
"Я думаю, этот кризис показал, что, хотя долгосрочные контракты обеспечивают определенную безопасность в плане объемов поставок, ценовая структура контрактов также важна", — сказала она.
Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.
"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.
https://1prime.ru/gas/20211027/835052633.html