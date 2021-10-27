БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Россия, видимо, не будет наращивать поставки газа в Европу сверх своих контрактных обязательств до запуска "Северного потока 2", сказала РИА Новости старший аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова. В Берлине увидели новые возможности для ЕС благодаря "Северному потоку-2"

"Результаты последнего аукциона по продаже мощностей дали понять, что Россия не намерена расширять поставки в Европу сверх своих обязательств до сертификации "Северного потока 2", — отметила она.

При этом трудно оценить, может ли сертификация оператора газопровода быть завершена в скором времени, так, чтобы газ по трубе пошел потребителям уже в этом году. "Решение о его запуске во многом политическое", — констатирует Цыганкова.

Сейчас большая часть российского газа в Европу идет по долгосрочным контрактам, и лишь небольшая доля продается в рамках электронной платформы продаж "Газпрома" (ЭТП), сказала она. Однако у многих европейских покупателей контракты привязаны к спотовым ценам на "голубое топливо", и в условиях жесткой рыночной конъюнктуры они сильно пострадали, отметила эксперт. МИД: Киев расстроен выводами Минэкономики ФРГ по "Северному потоку-2"

Ранее долгосрочные контракты "Газпрома" были привязаны к ценам на нефть, но в период с 2012 по 2014 годы, когда стоимость "черного золота" была высокой, Евросоюз оказывал заметное давление на "Газпром", чтобы он пересмотрел свои контракты с европейскими покупателями, перейдя на спотовую индексацию.

"Я думаю, этот кризис показал, что, хотя долгосрочные контракты обеспечивают определенную безопасность в плане объемов поставок, ценовая структура контрактов также важна", — сказала она.

Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.