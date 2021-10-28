БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Неполная заполненность ПХГ "Газпрома" и других компаний в ЕС создает ощущение того, что газа в Европе не хватает, и поддерживает цены на высоком уровне, подчеркнула РИА Новости старший аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова. В "Газпроме" сообщили об обсуждении с Молдавией продолжения поставок газа

Объем запасов обычно показывает недостаток или избыток предложения на рынке. Совокупные запасы в ПХГ Северо-Западной Европы на данный момент ниже среднего уровня за последние пять лет примерно на 9 миллиардов кубометров, что является рекордным показателем и влияет на цены, отметила эксперт.

"Таким образом, рынку потенциально необходимо еще 9 миллиардов кубометров, чтобы чувствовать себя комфортно, и это довольно значительный объем", — констатирует она. В основном уменьшение общего объема запасов связано с хранилищами "Газпрома", хотя и другие резервуары также заполнены на уровне, ниже среднего (на 2,5 миллиарда кубов по сравнению с пятилетней нормой), заявила аналитик.

"Большая часть риска связана с контролируемыми "Газпромом" газовыми хранилищами, которые рынок привык видеть более заполненными. В то же время на этой неделе мы слышали, что "Газпром" собирается заполнить свои внутрироссийские хранилища до целевого уровня в 72,6 миллиарда кубометров, что является здоровым уровнем. Таким образом, технически "Газпром" "переместил" часть своих запасов из Европы в Россию и будет поставлять газ в Европу, когда это потребуется покупателям. Получается, что газ для поставок есть в наличии, но он просто хранится в другом месте, то есть не в Европе, но это создает впечатление, что европейский рынок испытывает значительный дефицит предложения, и это поддерживает цены на высоком уровне", — сказала Цыганкова.

Ранее во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что уровень заполнения европейских хранилищ составляет примерно 77%, что намного ниже среднего показателя за десять лет. Начало сезона отбора газа из хранилищ заставляет ЕС очень внимательно следить за развитием событий на газовом рынке и предвидеть любые возможные риски. Однако запасов "голубого топлива" все же должно хватить для зимы, отмечали ранее в ЕК.