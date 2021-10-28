МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов четверга теряет уже более 10%, опускаясь ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. "Интер РАО" готовится обратиться в ЕК из-за действий регулятора Литвы

Цена ближайших фьючерсов на газ в Европе накануне падала на 4,4%, до 1014,8 доллара за тысячу кубометров — на новостях о планах "Газпрома" по заполнению европейских подземных хранилищ газа.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в среду поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заверил, что "Газпром" готов эту работу выполнить. Заполнение российских ПХГ, как ожидается, завершится 8 ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов четверга составляла 972,7 доллара за тысячу кубометров и в первые два часа торгов демонстрировала устойчивое снижение — к 10.53 мск опустилась до 934,4 доллара, что ниже расчетной цены среды на 10,2%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1040 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.