ВЕРОНА, 28 окт — ПРАЙМ. Россия не намерена вести переговоры по поставкам газа Молдавии во вред Кишиневу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Цена газа в Европе снижается на 10,2%

"Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать", — заявил он в беседе с агентством во время экономического форума в Вероне.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 27 октября встретился с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой "Молдовагаза" Вадимом Чебаном для переговоров по новому контракту на поставку газа в республику.

Компания "Газпром" 1 октября продлила существующий договор с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребности Молдавии в газе временно превышает поставки топлива из РФ, что может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. 22 октября парламент страны ввел в Молдавии режим ЧП из-за энергетического кризиса, что позволило бы в ускоренном режиме направить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.