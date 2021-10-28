ВЕРОНА, 28 окт — ПРАЙМ. Россия действует в соответствии со всеми контрактными обязательствами по газу, для увеличения объема поставок есть определенные условия, отметил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. В МИД прокомментировали переговоры с Молдавией по газу

В начале октября член Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Россия спровоцировала рост цен на газ путем сокращения поставок в Европу, и призвал администрацию США расширить санкционные ограничения против трубопровода "Северный поток-2".

"Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю", — сказал дипломат в беседе с агентством на полях Веронского экономического форума.

Он отметил, что существует множество других государств, всегда заявлявших о готовности увеличивать свои поставки, поэтому "флаг им в руки".

"Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, "потому что у нас кризис", кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты", — сказал Панкин.