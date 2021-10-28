МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Кризис на газовом рынке Европы показал важность товарных запасов, их нужно поддерживать в разумных уровнях, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Важность товарных запасов хорошо показал нынешний газовый кризис в Европе", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Сечин отметил, что из-за нехватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%.

"На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ", — добавил он.

Сечин подчеркнул, что такой уровень цен угрожает экономическому восстановлению Европы.

Нехватка долгосрочных контрактов привела к недозаполненности европейских подземных хранилищ газа, а надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США не оправдались, и цены по ним не были захеджированы должным образом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, так как развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам, напомнил Сечин. Нехватка долгосрочных контрактов привела к недозаполненности европейских газовых хранилищ и в целом повлияла на наблюдающийся газовый кризис.

"Надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США также не оправдались. Более того, цены по таким поставкам не были захеджированы должным образом. Объем поставок СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос", — сказал он.

Компании зеленой энергетики должны заботиться не о росте капитализации, а о последовательном энергопереходе, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Компании "зеленой" энергетики также должны заботиться не столько о быстром росте капитализации за счет увеличения цен для потребителей, сколько об обеспечении последовательного энергетического перехода, не создающего шоков для экономики и потребителей, которых с начала пандемии и так было достаточно", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Сечин добавил, что глобальные цепочки поставок, включая морской транспорт, железные дороги, автомобильные и авиационные перевозки, оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. "Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал", — отметил он.

Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость из-за спота, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Долгосрочные контракты обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость, так как развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам", — рассказал он в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

"Таким образом, газовый кризис произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие", — заключил он.

Россия максимально содействует разрешению газового кризиса в Европе и остается важнейшим поставщиком, несмотря на политизацию ситуации, считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем политизацию энергетических вопросов, Россия остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу, и нам необходимо не только сохранять, но и укреплять мосты дружбы и взаимопонимания", — сказал он, выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме.

"Россия, со своей стороны, максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу. При этом наша страна всегда полностью исполняет все свои контрактные обязательства", — добавил он.

Сечин также отметил, что нынешний газовый кризис подтверждает тезис о хрупкости балансов на энергетических рынках и рисках, связанных с форсированием энергетического перехода и дестимулированием традиционной энергетики.

ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА МЕШАЕТ НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ЭНЕРГОКРИЗИСА, НУЖНА КООРДИНАЦИЯ ВСЕХ СТОРОН, ЧТОБЫ ОН НЕ РАЗРОССЯ НА ВСЮ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ — СЕЧИН

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил крупнейшим мировым биржам регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, содействуя балансированию рынков.

"Думается, что крупнейшие мировые биржи, такие как Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхайская, которые являются центрами регистрации большинства сделок, могли бы также регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, тем самым содействуя балансированию рынков или, по крайней мере, давая объективную информацию", — сказал Сечин на Евразийском экономическом форуме.

Энергетический переход не должен быть самоцелью, его первоочередной задачей должна стать надежность поставок энергии, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Энергетический переход не должен быть самоцелью, его первоочередная задача — обеспечить надежность поставок энергии", — сказал Сечин на ХIV Евразийском экономическом форуме.

По его словам, энергопереход должен быть синхронизирован с обеспечением энергоресурсами, надежными поставками металлов и других материалов, развитием технологий, а также адаптацией потребительского поведения.

"Без этого основная концепция, отраженная в самом слове "переход" как развивающийся во времени процесс, будет неработоспособна", — добавил он.

Американский газ поступает в Европу в недостаточных объемах "молекул свободы", о которых говорили власти, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

"Широко разрекламированные предыдущей администрацией США "молекулы свободы", которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Политические и экономические приоритеты США различаются: обещая нарастить поставки газа в Европу, они увеличивают их совсем в другом направлении, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются: обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности США в первую очередь увеличивают их в совершенно ином направлении", — сказал он в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

Страны ОПЕК+ часто обвиняют в манипулировании рынком, но многие из них не могут нарастить добычу из-за санкций, недостатка денег или давления "климатической повестки", считает глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Сечин отметил, выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме, что когда речь заходит о дополнительном спросе на нефть, часто обращают внимание на страны, участвующие в соглашении ОПЕК+.

"И практически всегда звучат обвинения в том, что страны ОПЕК+ манипулируют рынком, так как перевыполняют свои обязательства. При этом ряд стран ОПЕК+ не может нарастить добычу из-за односторонних санкций, а некоторые страны не имеют для этого достаточно инвестиций. Также под давлением климатических активистов прекращается реализация совместных с международными компаниями проектов, что вынуждает мейджоров сокращать инвестиции в добычу нефти и газа, перенаправляя средства в возобновляемую энергетику", — сказал он.

"Именно климатическая повестка сейчас оказывает давление на мировой рынок нефти и газа", — заключил он.

СВЕРХВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ РАЗОГРЕЮТ НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ, ПРИ ЭТОМ НА МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК ДАВИТ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА — СЕЧИН

Достижение углеродной нейтральности не требует полного отказа мира не только от нефти и газа, но и от угля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Достижение целей по углеродной нейтральности не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Следует напомнить климатическим активистам, что принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов", — также добавил он.

ВЕРА В БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПОКА НЕ ПОДКРЕПЛЕНА НАДЕЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ — СЕЧИН

Даже в долгосрочной перспективе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не смогут полностью заменить ископаемое топливо, кроме того, вера в возможности ВИЭ пока не подкреплена надежными технологиями, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Вера в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями… Даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы", — рассказал он в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

Сечин отметил, что для энергоперехода нужен серьезный технологический прогресс. Необходимы исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые придут на смену сегодняшним для производства и хранения энергии. По его словам, развитие новых материалов — это уже не вопрос энергетики, а гораздо более серьезный вопрос изменения структуры экономики.

СЕЧИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ НОВОГО ОБОСТРЕНИЯ ДЕФИЦИТА И РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОНИМАНИЯ УРОВНЯ СПРОСА В МИРЕ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

СЕЧИН ПРИЗНАЛ, ЧТО ЕСТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В БУДУЩЕМ

НАКОПЛЕННЫЙ В МИРЕ ДЕФИЦИТ ИНВЕСТИЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА НА НЕФТЬ, В 2021-2025 ГОДАХ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ $135 МЛРД — СЕЧИН

Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику, расходы на геологоразведку в мире упали в разы, риски дефицита поставок уже закладываются в цены, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику. Если в 2011-2015 годах ведущие мировые нефтегазовые компании инвестировали в геологоразведку в среднем 16 миллиардов долларов в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов упали в 3 раза, до 5 миллиардов долларов", — сказал он выступая на ХIV Евразийском экономическом форуме.

"В результате уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд и риски дефицита поставок уже сейчас закладываются в цены, негативно сказываясь на доходах европейских и мировых потребителей", — добавил Сечин.

Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", — сказал Сечин на Евразийском экономическом форуме.

Энергопереход — мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

ЭПОХА ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИХ ЦЕН НА ЭНЕРГИЮ, ДЛИВШАЯСЯ ПОЧТИ 100 ЛЕТ И СТАВШАЯ СТИМУЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, МОЖЕТ ПОДОЙТИ К КОНЦУ — СЕЧИН

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ И МЕТАЛЛОВ НЕ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ С ГИГАНТСКИМ ПРИРОДНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ — СЕЧИН

МИР БУДЕТ СТАЛКИВАТЬСЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА И ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ К 2050 ГОДУ ЦЕЛЕЙ ПО УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ, НУЖНО СМОТРЕТЬ ЗА ЭТОТ ГОРИЗОНТ — СЕЧИН

ЗАТРАТЫ И УСИЛИЯ НА СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АДЕКВАТНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ — СЕЧИН

РОСНЕФТЬ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ, ЕЕ ПРИОРИТЕТАМИ БУДУТ АДАПТАЦИЯ К ВЫЗОВАМ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА И ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКИ В БИЗНЕС — СЕЧИН

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, и в четверг уже ниже 1000 долларов.

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