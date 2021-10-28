МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Гражданам Украины и социальным учреждениям этой зимой отключать газ не будут, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как сообщают украинские СМИ, по данным на конец октября этого года примерно 55% жилого фонда Украины пока остаются без отопления.

В то же время премьер заверил: в дальнейшем в отопительный сезон перебоев не будет.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом", — отметил Шмыгаль, подводя итоги заседания правительства страны.

Он считает, что Украина способна "стабильно пройти отопительный сезон".