БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры между Молдавией и "Газпромом" по газу, отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей по ситуации с поставками "Газпрома" в страну. На Украине запретили отключать газ населению и социальным учреждениям

"Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать — это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно… Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от "Газпрома", — заявил Боррель.

"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на один месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребности Молдавии в газе временно превышают поставки топлива из России, что также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. 22 октября парламент страны ввел в Молдавии режим ЧП из-за энергокризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме направить средства из бюджета на закупку дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.