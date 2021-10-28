БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала поставки газа из России в числе причин роста цен на электроэнергию в Европе. ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома" по газу

"Энергия. У нас есть драйверы цен, которые связаны с восстановлением экономики и спросом, но есть и другие факторы, которые связаны с запасами, с ветром, с техническими работами в Норвегии, со спросом в Китае, с поставками из России. Все элементы, которые вносят вклад в высокие цены на энергию, которые мы видим сейчас", — сказала она.

Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Однако в число основных причин роста стоимости газа в Европе ЕК эту ситуацию с "Газпромом" не включает.

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.