МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Газпром" существенно нарастил добычу газа в текущем году, что позволит покрыть около трети прироста потребления газа в мире, сообщила компания. Глава ЕЦБ назвала причины роста цен на электроэнергию в ЕС

Уточняется, что увеличение объемов добычи газа произошло на фоне высокого спроса. Так за девять с половиной месяцев 2021 года "Газпром" увеличил добычу на 56,7 миллиарда кубических метров (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"За счет увеличения объемов добычи газа "Газпрома" в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире. Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 миллиардов кубических метров и составит 4,2 триллиона. Наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках "Газпрома" – в России, Китае и европейских странах.