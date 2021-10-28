The Economist предложил заменить российский газ сырьем из Азербайджана
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Странам Европы не удастся отказаться от российского газа, хотя все равно ЕС следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома", пишут обозреватели журнала The Economist.
В частности, отмечают авторы публикации, в странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива. На Алжир и эмират Катар в 2019 году пришлось в общем 13% рынка Европы.
"Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках", — пишут авторы.
В борьбе за поставки газ жителям Старого света приходится конкурировать со странами Азии, на него приходится 75% мирового импорта СПГ, а с недавнего времени и Латинской Америкой.
По мнению издания, заменить российский энергоноситель американским СПГ невозможно, так как топливо из США слишком дорого стоит, а для его удешевления понадобятся существенные инвестиции в сланцевую отрасль.
Как альтернативу поставкам из России Европе предложили рассматривать только Южный газовый коридор. По нему можно транспортировать до десяти миллиардов кубометров топлива из Азербайджана в Италию.
"Это лишь малая часть потребностей Евросоюза", — отмечает издание, но, тем не менее, этот проект поможет снизить долю России в некоторых небольших странах, например, Болгарии.
https://1prime.ru/gas/20211028/835066749.html