МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", что в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times. Вице-премьер Молдавии прокомментировал переговоры с "Газпромом"

"В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию… Молдавии нужны совсем небольшие объемы… Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку", — сказала политик.

Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.

Она отметила, что последующие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдавии должны принять меры… иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", — считает премьер-министр.

Гаврилица также подчеркнула, что Кишинев не хочет выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом.

"По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", — пишет издание.

При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдавии предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", — заявила она.

Политик также отказалась комментировать предложение "Газпрома". Однако Гаврилица отметила, что переговоры с "Газпромом" продолжатся, и Кишинев всегда "открыт к партнерству с "Газпромом", а также к "нормальным, экономическим и предсказуемым отношениям".