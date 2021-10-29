МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы почти не меняется, чуть ниже 940 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Премьер-министр Молдавии рассказала о возможных потерях страны из-за газа

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов пятницы составляла 931,5 доллара, а к 9.17 мск чуть выросла — до 937,6 доллара, что на 0,2% выше расчетной цены четверга.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Спотовые цены снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.