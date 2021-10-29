МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вторая нитка трубопровода "Северный поток-2" до конца года будет заполнена газом, заявил глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн. OMV получила чистую прибыль против убытка год назад

"Проектная компания (Nord Stream 2 AG — ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", — ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток 2" в ходе пресс-конференции компании.

Газопровод "Северный поток-2" пролегает через Балтийское море от побережья России до Германии и состоит из двух ниток совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнение газом первой нитки газопровода завершено, а пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.