МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Де-факто договориться с Молдавией по газу не удалось, существует растущая задолженность, вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Премьер-министр Молдавии рассказала о возможных потерях страны из-за газа

"Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры по газу с Молдавией.

Он подчеркнул, что имидж "Газпрома" великолепен, ситуация с Молдавией на него никак не может повлиять, российская компания выполняет все обязательства.

"К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, как эта ситуация сказывается на внешнеполитическом имидже России, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, она никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России. "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставку газа Молдавии

Газпром по-прежнему открыт к диалогу с Молдавией по газу, но он не может прощать долги, это коммерческая компания, заявил пресс-секретарь президента.

"Конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с переговорами по газу с Молдавией.

"Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сплочении других государств вокруг поставок газа в Молдавию, Песков отметил, что Молдавия сама к ним обращается.

"О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", — пояснил он.