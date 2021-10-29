МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Австрийская энергетическая компания OMV, являющаяся одним из спонсоров газопровода "Северный поток-2", уже получила первые выплаты по проекту с процентами в третьем квартале и ожидает дополнительные средства в четвертом квартале этого года, сообщил финансовый директор компании Райнхард Флори.

"Выплаты по займам, как и выплата процентов, уже начались. Мы увидели, что в третьем квартале уже поступило первое двузначное число миллионов. В этой связи мы ожидаем, что примерно такая же выплата поступит и в четвертом квартале", — заявил Флори в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что участие OMV в проекте является полностью финансовой инвестиционной деятельностью с обоснованными процентами. Участие в строительстве газопровода не подразумевает никаких дополнительных условий, например, OMV не будет получать газ по сниженной цене в обмен на инвестиции.

"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать строительство на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Финансирование OMV составило 729 миллионов евро. Финансовые партнеры "Газпрома" уже заявляли, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".